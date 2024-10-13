Про це повідомляє прес-служба Одеського військкомату.
Зазначається, що днями під час планового оповіщення мобільною групою Одеського ТЦК та СП у селищі Великодолинське було зупинено чоловіка для перевірки військово-облікових документів. За версією ТЦК, у ході перевірки громадянину стало зле і до місця події негайно викликали бригаду швидкої медичної допомоги. Чоловіка госпіталізували, медики діагностували у нього приступ епілепсії.
У ТЦК також повідомили, що 12 жовтня пацієнта перевели з реанімаційного до неврологічного відділення, після чого він написав заяву про відмову від подальшого лікування та був виписаний того ж дня додому.
“Наголошуємо, що інформація, поширювана у мережі, про начебто застосування фізичної сили представниками ТЦК та СП під час цієї події, є фейковою. Закликаємо громадян не піддаватися на маніпуляції та не поширювати неперевірену інформацію. Ворог веде війну не тільки на полі бою, але й в інформаційному просторі, використовуючи будь-яку можливість для дестабілізації суспільства”, — йдеться у повідомленні Одеського ТЦК та СП.
Нагадаємо, ввечері 11 жовтня в київському Палаці спорту відбувся концерт гурту «Океан Ельзи». Після його завершення на виході на відвідувачів чекали співробітники ТЦК та СП разом із патрульною поліцією. Вони проводили перевірку військово-облікових документів у військовозобов’язаних.
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