У вівторок, 3 вересня, в Чорнобильській зоні виникла пожежа, охопивши лісову підстилку на площі приблизно 20 гектарів.

Про це з посиланням на ДСНС повідомляє Київська ОВА.

Київська обласна військова адміністрація спільно з усіма відповідними службами контролює ситуацію в Чорнобильській зоні.

“У Чорнобильській зоні спостерігається горіння на площі орієнтовно 20 га. Для запобігання розповсюдженню пожежі залучені рятувальні підрозділи та техніка. Вживаються всі необхідні заходи для локалізації та подальшої ліквідації пожежі”, – зазначено в повідомленні.

Через цю пожежу, а також у зв’язку з тлінням торфовищ у Броварському районі, мешканці Київщини можуть спостерігати задимлення. Місцевим жителям рекомендується зачиняти вікна та уникати тривалого перебування на вулиці.

Рівень радіації на цей момент залишається в межах норми.