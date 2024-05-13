На міні підірвався дикий кінь породи Пржевальського в межах зони відчуження Чорнобильської атомної електростанції.

Про це повідомила у Telegram Державна прикордонна служба.

Зазначено, що прикордонники акустично задокументували факт мінного вибуху в межах зони відчуження ЧАЕС.

Як з’ясувалось, на міні підірвався дикий кінь породи Пржевальського, про що поінформовано відповідні організації.

Даний вид диких коней вважається зниклим у природі. Це єдиний представник ряду конеподібних у дикій фауні України, табуни яких були акліматизовані у Чорнобильській зоні відчуження.

“На жаль, збройна агресія Росії – це єдине втручання в кількісну популяцію цих червонокнижних тварин”, – зазначають прикордонники.