Про це повідомила у Telegram Державна прикордонна служба.
Зазначено, що прикордонники акустично задокументували факт мінного вибуху в межах зони відчуження ЧАЕС.
Як з’ясувалось, на міні підірвався дикий кінь породи Пржевальського, про що поінформовано відповідні організації.
Даний вид диких коней вважається зниклим у природі. Це єдиний представник ряду конеподібних у дикій фауні України, табуни яких були акліматизовані у Чорнобильській зоні відчуження.
“На жаль, збройна агресія Росії – це єдине втручання в кількісну популяцію цих червонокнижних тварин”, – зазначають прикордонники.
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