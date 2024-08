Супутникові знімки цього інциденту опублікував OSINT-аналітик MT Anderson у своєму акаунті в соцмережі Х.

Drilling Platforms

East of Snake Island

All 3 drilling platforms have now been attacked east of Snake Island

During the battle for Snake Island, 🇺🇦 struck the northernmost platform

As of 24 August 2024, the middle platform is burning and there is a plume of smoke from the 3rd pic.twitter.com/bH35LwHkS9

— MT Anderson (@MT_Anderson) August 26, 2024