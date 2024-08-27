У Чорному морі горять три газовидобувні платформи, відомі як "вишки Бойка", які Збройні Сили звільнили у вересні 2023 року.

Супутникові знімки цього інциденту опублікував OSINT-аналітик MT Anderson у своєму акаунті в соцмережі Х.

“Усі три бурові платформи зазнали нападу на схід від острова Зміїний… Станом на 24 серпня 2024 року, середня платформа горить, а з 3-ї платформи йде стовп диму”, – йдеться у повідомленні.

Drilling Platforms

East of Snake Island All 3 drilling platforms have now been attacked east of Snake Island During the battle for Snake Island, 🇺🇦 struck the northernmost platform As of 24 August 2024, the middle platform is burning and there is a plume of smoke from the 3rd pic.twitter.com/bH35LwHkS9 — MT Anderson (@MT_Anderson) August 26, 2024

Раніше українська армія вже атакувала ці платформи, оскільки російські військові використовували їх для розміщення обладнання з метою стеження за ЗСУ в акваторії Чорного моря.

Нагадаємо, що у 2014 році після окупації Криму Росія незаконно захопила активи українських компаній, включаючи газовидобувне обладнання “Чорноморнафтогазу” і бурові установки “Петро Годованець” та “Україна”, які стали відомими як “вишки Бойка”. Ці платформи тоді розташовувалися в територіальних водах України на Одеському газовому родовищі, але в грудні 2015 року були переміщені до Голіцинського родовища біля кримського узбережжя.

У вересні 2023 року Україна повернула контроль над цими буровими платформами біля анексованого Криму.