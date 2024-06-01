Станом на 07:20 01.06.2024, що відомо про ворожі кораблі в морях України.

Про це повідомляє ВМС ЗС України.

В Чорному морі 4 ворожих корабля;

в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;

в Середземному морі 1 ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет “Калібр” загальним залпом до 8 ракет.

За добу, в інтересах РФ, прохід Керченською протокою здійснили:

до Чорного моря – 6 суден, з них 5 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря – 7 суден, з них 2 продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

“РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS)⁩”, – нагадують Військово-Морські Сили України.

Відомо, що українські розвідники за допомогою ударних морських дронів Magura V5 знищили два катери російських загарбників, попередньо встановлено, що це швидкісні транспортно-десантні КС-701 «Тунєц».