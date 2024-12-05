Про це повідомляють ВМС ЗС України.
Зазначається, що в Азовському морі кораблів противника не спостерігається.
У Середземному морі нараховується шість російських кораблів, із яких чотири також є носіями ракет “Калібр”. Сукупний залп цього угруповання може досягати 41 ракети.
За останню добу через Керченську протоку до Чорного моря не заходило жодне судно, як і до Азовського моря. Однак у зворотному напрямку в Азовське море пройшло сім суден, чотири з яких прибули з протоки Босфор.
Російська сторона продовжує порушувати вимоги Міжнародної конвенції з охорони людського життя на морі (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації своїх кораблів. Це створює додаткові ризики для безпеки навігації та порушує міжнародне морське право.