Про це повідомляє пресслужба ВМС ЗС України.
“В Азовському та Середземному морях активність ворожих кораблів не зафіксовано, ці акваторії залишаються вільними від військових суден противника”, – йдеться у звіті.
Протягом останньої доби через Керченську протоку у Чорне море пройшло шість цивільних суден, з яких чотири продовжили свій рух у напрямку Босфору. До Азовського моря увійшло дев’ять суден, але жодне з них не прибуло з боку Босфорської протоки.
При цьому Росія продовжує ігнорувати положення Міжнародної конвенції з охорони людського життя на морі (SOLAS) 1974 року. Зокрема, кораблі противника вимикають системи автоматичної ідентифікації, що створює ризики для безпеки мореплавства.
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