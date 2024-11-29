У Чорному морі зафіксовано три російські кораблі, оснащені крилатими ракетами "Калібр". Загальний залп цих носіїв може становити до 16 ракет.

Про це повідомляє пресслужба ВМС ЗС України.

“В Азовському та Середземному морях активність ворожих кораблів не зафіксовано, ці акваторії залишаються вільними від військових суден противника”, – йдеться у звіті.

Протягом останньої доби через Керченську протоку у Чорне море пройшло шість цивільних суден, з яких чотири продовжили свій рух у напрямку Босфору. До Азовського моря увійшло дев’ять суден, але жодне з них не прибуло з боку Босфорської протоки.

При цьому Росія продовжує ігнорувати положення Міжнародної конвенції з охорони людського життя на морі (SOLAS) 1974 року. Зокрема, кораблі противника вимикають системи автоматичної ідентифікації, що створює ризики для безпеки мореплавства.