Станом на ранок неділі, 1 вересня у Чорному морі ворожих кораблів немає.

Про це повідомляють Військово-Морські Сили ЗСУ.

В Чорному морі ворожі кораблі відсутні;

В Азовському морі ворожі кораблі відсутні;

В Середземному морі 2 ворожі кораблі, з яких 1 є носієм крилатих ракет “Калібр” загальним залпом до 8 ракет.

За добу в інтересах рф прохід Керченською протокою здійснили:

до Чорного моря – 2 судна, жодне з них не продовжило рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря – 3 судна, з них 1 рухалось з протоки Босфор.