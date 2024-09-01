Про це повідомляють Військово-Морські Сили ЗСУ.
В Чорному морі ворожі кораблі відсутні;
В Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
В Середземному морі 2 ворожі кораблі, з яких 1 є носієм крилатих ракет “Калібр” загальним залпом до 8 ракет.
За добу в інтересах рф прохід Керченською протокою здійснили:
до Чорного моря – 2 судна, жодне з них не продовжило рух у напрямку протоки Босфор;
до Азовського моря – 3 судна, з них 1 рухалось з протоки Босфор.
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