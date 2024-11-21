Росія посилила присутність свого флоту в Чорному морі, розмістивши там 24 військові кораблі. Серед них п’ять ракетоносіїв, здатних здійснити залп до 28 ракетами "Калібр".

Про це повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

“У Чорному морі перебувають 24 ворожі кораблі, з яких 5 є носіями крилатих ракет типу ‘Калібр’. Загальний залп може досягати 28 ракет”, – йдеться у повідомленні.

У Середземному морі також спостерігається активність російського флоту: зафіксовано два кораблі, один із яких має на борту ракети “Калібр” із загальним залпом до 16 одиниць. Натомість в Азовському морі російських кораблів наразі не виявлено.

Протягом останньої доби через Керченську протоку здійснили прохід 18 суден, з яких дев’ять прямували до Чорного моря, а три продовжили рух у напрямку Босфору. У напрямку Азовського моря також пройшли дев’ять суден, два з яких прибули з протоки Босфор.

Дані свідчать про посилення російської військової присутності в Чорному морі, що створює додаткові загрози для України та інших країн у регіоні.