Про це повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.
“У Чорному морі перебувають 24 ворожі кораблі, з яких 5 є носіями крилатих ракет типу ‘Калібр’. Загальний залп може досягати 28 ракет”, – йдеться у повідомленні.
У Середземному морі також спостерігається активність російського флоту: зафіксовано два кораблі, один із яких має на борту ракети “Калібр” із загальним залпом до 16 одиниць. Натомість в Азовському морі російських кораблів наразі не виявлено.
Протягом останньої доби через Керченську протоку здійснили прохід 18 суден, з яких дев’ять прямували до Чорного моря, а три продовжили рух у напрямку Босфору. У напрямку Азовського моря також пройшли дев’ять суден, два з яких прибули з протоки Босфор.
Дані свідчать про посилення російської військової присутності в Чорному морі, що створює додаткові загрози для України та інших країн у регіоні.
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