У Чорному морі знаходяться два російські військові кораблі, що є носіями ракет "Калібр".

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

За останню добу через Керченську протоку у Чорне море пройшли два судна, одне з яких продовжило рух у напрямку протоки Босфор.

У зворотному напрямку, до Азовського моря, також зайшли два судна, з яких одне прибуло з Босфору.

“РФ систематично порушує положення Міжнародної конвенції з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації суден”, – наголошують у повідомленні.

Зазначається, що такі дії створюють загрозу для безпеки судноплавства та ускладнюють моніторинг ситуації у регіоні, порушуючи міжнародні норми.