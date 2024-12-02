Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
За останню добу через Керченську протоку у Чорне море пройшли два судна, одне з яких продовжило рух у напрямку протоки Босфор.
У зворотному напрямку, до Азовського моря, також зайшли два судна, з яких одне прибуло з Босфору.
“РФ систематично порушує положення Міжнародної конвенції з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації суден”, – наголошують у повідомленні.
Зазначається, що такі дії створюють загрозу для безпеки судноплавства та ускладнюють моніторинг ситуації у регіоні, порушуючи міжнародні норми.
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