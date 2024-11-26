Про це повідомляють ВМС ЗС України.
Зазначається, що загальний залп цього носія становить до чотирьох ракет. Водночас, в Азовському та Середземному морях активність кораблів агресора наразі не зафіксована.
“Росія продовжує систематично порушувати положення Міжнародної конвенції з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації”, – зазначили у повідомленні.
Протягом доби через Керченську протоку до Чорного моря пройшли шість суден, одне з яких вирушило у напрямку Босфору. Водночас у зворотному напрямку, до Азовського моря, попрямувало п’ять суден, чотири з яких раніше перетнули Босфор.
Фахівці підкреслюють, що дії РФ із вимкненням систем автоматичної ідентифікації є прямим порушенням міжнародних норм і створюють загрозу безпеці судноплавства.
-
- Російська ДРГ пробувала прорвати кордон на Харківщині в районі КПП Гоптівка – Нєхотіївка, – МВА
- Від початку повномасштабної російсько-української війни ООН задокументувала 376 випадків сексуального насильства