Станом на ранок 25 листопада, у Чорному морі перебуває два російських кораблі, один з яких оснащений крилатими ракетами типу "Калібр".

Про це повідомляють ВМС ЗС України.

Зазначається, що загальний залп цього носія становить до чотирьох ракет. Водночас, в Азовському та Середземному морях активність кораблів агресора наразі не зафіксована.

“Росія продовжує систематично порушувати положення Міжнародної конвенції з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації”, – зазначили у повідомленні.

Протягом доби через Керченську протоку до Чорного моря пройшли шість суден, одне з яких вирушило у напрямку Босфору. Водночас у зворотному напрямку, до Азовського моря, попрямувало п’ять суден, чотири з яких раніше перетнули Босфор.

Фахівці підкреслюють, що дії РФ із вимкненням систем автоматичної ідентифікації є прямим порушенням міжнародних норм і створюють загрозу безпеці судноплавства.