Про це повідомив очільник обладміністрації Вадим Філашкін.
За рішенням влади, відсьогодні у населених пунктах Селидівської та Курахівської громад діють обмеження на пересування громадян з 15:00 до 11:00, а на території Костянтинівської громади – з 17:00 до 9:00.
Голова ОВА закликав усіх мешканців Донецької області евакуюватися до більш безпечних областей України, а тих, хто досі лишається в області, дотримуватися комендантської години.
Також відзавтра нові обмеження вводяться і в Покровській громаді та місті Покровськ – триватимуть з 15:00 до 11:00.
Йдеться про такі населені пункти: Покровськ, Родинське, Троянда, Лисівка, Гнатівка, Даченське, Зелене, Новопавлівка, Новоукраїнка, Ріг, Сухий Яр, Чунишине, Пушкіне, Жовте.
У понеділок, 26 серпня, влада розширила у Донецькій області зону примусової евакуації сімей з дітьми через погіршення ситуації з безпекою.
- У Покровську з 20 серпня почалася примусова евакуація дітей, — очільник Донецької ОВА
- На фронті з початку доби — 85 боєзіткнень, третина з них на Покровському напрямку
- До Мирнограда від лінії фронту залишилось менш ніж 5 кілометрів, — керівник МВА