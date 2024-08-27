У Покровській, Селидівській, Курахівській та Костянтинівській громаді Донецької області вводяться посилені комендантські години.

Про це повідомив очільник обладміністрації Вадим Філашкін.

За рішенням влади, відсьогодні у населених пунктах Селидівської та Курахівської громад діють обмеження на пересування громадян з 15:00 до 11:00, а на території Костянтинівської громади – з 17:00 до 9:00.

Голова ОВА закликав усіх мешканців Донецької області евакуюватися до більш безпечних областей України, а тих, хто досі лишається в області, дотримуватися комендантської години.

Також відзавтра нові обмеження вводяться і в Покровській громаді та місті Покровськ – триватимуть з 15:00 до 11:00.

Йдеться про такі населені пункти: Покровськ, Родинське, Троянда, Лисівка, Гнатівка, Даченське, Зелене, Новопавлівка, Новоукраїнка, Ріг, Сухий Яр, Чунишине, Пушкіне, Жовте.

У понеділок, 26 серпня, влада розширила у Донецькій області зону примусової евакуації сімей з дітьми через погіршення ситуації з безпекою.