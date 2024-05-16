Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.
Також повідомляється про поступове збільшення кількості людей, які вирушають у Польщу. За останню добу кордон у напрямку виїзду перетнули 25 тисяч осіб, що перевищує кількість пропущених в Україну.
“У зв’язку з пожвавленням руху перед пунктами пропуску утворились черги з легкових автомобілів та автобусів. Така тенденція зберігається щороку після закінчення Великодніх свят та частково пов’язана з початком періоду відпусток”, — зауважили у Держприкордонслужбі.
Найбільші накопичення спостерігаються у пунктах “Шегиня”, “Краківець”, “Рава-Руська” та “Устилуг”. У ДПСУ рекомендують обирати пункти пропуску з меншим пасажиропотоком для зменшення часу очікування.
Актуальну інформацію про стан черг можна перевірити на офіційних ресурсах Держприкордонслужби, зокрема на сторінці Західного регіонального управління у Фейсбуці, де дані оновлюються кожні три години.
Громадянам, які планують транзит через Польщу, радять обирати пункти пропуску на кордоні Закарпатської та Чернівецької областей.
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