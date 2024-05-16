У пунктах пропуску на кордоні з Польщею "Шегині", "Краковець", "Рава-Руська" та "Устилуг" виникли черги з легкових автомобілів та автобусів, у той час як в "Смільниці", "Грушеві" та "Угринові" найменший пасажиропотік.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

Також повідомляється про поступове збільшення кількості людей, які вирушають у Польщу. За останню добу кордон у напрямку виїзду перетнули 25 тисяч осіб, що перевищує кількість пропущених в Україну.

“У зв’язку з пожвавленням руху перед пунктами пропуску утворились черги з легкових автомобілів та автобусів. Така тенденція зберігається щороку після закінчення Великодніх свят та частково пов’язана з початком періоду відпусток”, — зауважили у Держприкордонслужбі.

Найбільші накопичення спостерігаються у пунктах “Шегиня”, “Краківець”, “Рава-Руська” та “Устилуг”. У ДПСУ рекомендують обирати пункти пропуску з меншим пасажиропотоком для зменшення часу очікування.

Актуальну інформацію про стан черг можна перевірити на офіційних ресурсах Держприкордонслужби, зокрема на сторінці Західного регіонального управління у Фейсбуці, де дані оновлюються кожні три години.

Громадянам, які планують транзит через Польщу, радять обирати пункти пропуску на кордоні Закарпатської та Чернівецької областей.