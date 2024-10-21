СБУ спільно з Національною поліцією зупинили спроби незаконного продажу військового озброєння та боєприпасів у чотирьох областях.

Про це повідомила пресслужба СБУ на своїй сторінці в “Telegram”.

“Під час комплексних заходів у Дніпрі, а також у Закарпатській, Тернопільській та Житомирській областях затримано 7-х підпільних торгівців зброєю. Серед вилученого у фігурантів – російські гранатомети «Джміль», автомати Калашникова та понад 3 кг вибухівки.”, – йдеться у повідомленні.

Затримання відбувалися у 4 регіонах України:

у Дніпрі затримано місцевого підприємця, який нелегально вивозив трофейну зброю з районів колишніх боїв на східному фронті, щоб продати криміналітету.

на Закарпатті на «гарячому» затримано 50-річного мешканця Берегово, який намагався підпільно продати автоматичну зброю, бойові гранати та велику партію тротилу.

на Тернопільщині викрито ще двох ділків, що пропонували трофейну зброю через спеціалізовані інтернет-форуми, а потім поштою відправляли її «замовникам» як «автозапчастини».

на Житомирщині на нелегальній торгівлі зброєю викрито трьох мешканців Коростеня, які раніше притягувалися до кримінальної відповідальності за крадіжки.

Також повідомляється, що зараз зловмисники перебувать під вартою. Їм загрожує до 7 років позбавлення волі.