Про це повідомила пресслужба СБУ на своїй сторінці в “Telegram”.
“Під час комплексних заходів у Дніпрі, а також у Закарпатській, Тернопільській та Житомирській областях затримано 7-х підпільних торгівців зброєю. Серед вилученого у фігурантів – російські гранатомети «Джміль», автомати Калашникова та понад 3 кг вибухівки.”, – йдеться у повідомленні.
Затримання відбувалися у 4 регіонах України:
- у Дніпрі затримано місцевого підприємця, який нелегально вивозив трофейну зброю з районів колишніх боїв на східному фронті, щоб продати криміналітету.
- на Закарпатті на «гарячому» затримано 50-річного мешканця Берегово, який намагався підпільно продати автоматичну зброю, бойові гранати та велику партію тротилу.
- на Тернопільщині викрито ще двох ділків, що пропонували трофейну зброю через спеціалізовані інтернет-форуми, а потім поштою відправляли її «замовникам» як «автозапчастини».
- на Житомирщині на нелегальній торгівлі зброєю викрито трьох мешканців Коростеня, які раніше притягувалися до кримінальної відповідальності за крадіжки.
Також повідомляється, що зараз зловмисники перебувать під вартою. Їм загрожує до 7 років позбавлення волі.