Про це повідомляє Міністерство економіки. Блокнот містить десять історій українських підприємців, які пережили релокацію та відновлення бізнесу в умовах війни. Серед них є підприємства з Краматорська, Покровська, Нікополя та інших міст, які продовжують працювати незважаючи на складні обставини.

«Цей блокнот є наочним прикладом стійкості українського бізнесу. У травні минулого року ми з болем спостерігали, як внаслідок російської атаки знищуються книги на «Фактор-Друк». Частина її виробничих приміщень була зруйнована. Але сьогодні ми маємо продукцію, виготовлену цією друкарнею, навіть попри те, що триває її відновлення», — зазначила Свириденко.

Після атак російських військ вся Україна об’єдналася для підтримки друкарні та видавництва Vivat, які входять до групи компаній «Фактор». До вторгнення «Фактор-Друк» був поліграфічним підприємством повного циклу, але після обстрілів зміг виконувати лише частину своїх процесів. Блокнот «Уроки стійкості» став одним з перших продуктів, виготовлених повністю на відновленому обладнанні.

Важливу роль у відновленні підприємства зіграв філантроп Говард Баффет. Наповнення книги розповідає про компанії, які адаптувалися до нових умов: Інтерпайп Нікотьюб, UBC Group, Delta Food, Ecosoft та інші.

Візуалізацію історій бізнесів виконав ілюстратор Іван Купібіда, а верстку – дизайнерка Марта Погожай.