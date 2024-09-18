Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) заявило про виявлення у колишньої омбудсменки Людмили Денісової ознак незаконного збагачення на майже 10 млн гривень та недостовірного декларування активів на понад 32,4 млн гривень.

Про це йдеться в заяві НАЗК.

В антикорупційному органі не називають імені та прізвища фігурантки, проте згадані у повідомленні посади збігаються з тими, які обіймала у вказані роки Денісова.

НАЗК зазначає, що в декларації за 2022 рік Денісова недостовірно вказала відомості на 12,4 млн гривень. Зокрема, внесла 10 млн гривень, які вона нібито отримала у позику від третьої особи.

Однак «позичальник» зізнався НАЗК, що його попросили оформити надання позики від свого імені, а власних коштів у таких обсягах він навіть не мав.

А вже у декларації за 2023 рік це фінансове зобов’язання збільшилось до 20 млн гривень, пишуть у НАЗК.

Крім того, під час повної перевірки декларації за 2023 рік НАЗК помітило, що Денісова отримала гроші з непідтверджених джерел для погашення позики перед банком, сума яких перевищує її законні доходи на 9,9 млн гривень.

Про ознаки недостовірного декларування та незаконного збагачення НАЗК повідомило Національну поліцію. Правоохоронці розпочали кримінальні провадження.