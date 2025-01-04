20 січня, у день інавгурації обраного президента США Дональда Трампа, приспустять національні прапори через траур у зв’язку зі смертю колишнього президента Джиммі Картера. Це викликало невдоволення у майбутнього американського лідера.

Про це пише Reuters.

Зазначається, що чинний президент США Джо Байден наказав приспустити прапори на 30 днів із дня смерті Картера, яка припала на 29 грудня. Тож під час інавгурації Трампа прапори все ще будуть приспущені.

Трамп, який оголосив про плани взяти участь у меморіальній службі Картера у Вашингтоні 9 січня, висловив критику в соцмережі Truth Social через те, що прапори залишаться в траурному положенні під час його церемонії присяги.

“Усі демократи “збуджені” від того, що наш чудовий американський прапор може бути приспущений під час моєї інавгурації. Вони думають, що це щось чудове та дуже з цього тішаться, бо насправді вони не люблять нашу країну та думають лише про себе”, — написав Трамп роздратований пост.

За його словами, це може стати першим випадком, коли під час вступу на посаду нового президента прапори будуть приспущені.

“Ніхто не хоче такого бачити, ніхто з американців не буде радий з цього приводу. Побачимо, як усе складеться”, — додав Трамп.

Водночас прессекретарка Білого дому Карін Жан-П’єр заявила, що Білий дім не планує переглядати це рішення.