У 33-й День Незалежності України наші захисники вперше застосували по агресору новий дрон-ракету "Паляниця" вітчизняного виробництва.

Про це сказав Президент України Володимир Зеленський під час заходу до Дня незалежності.

“Саме сьогодні відбулося перше й успішне бойове застосування нашої нової зброї. Абсолютно нового класу зброї — української ракети-дрона Паляниці. Це новий наш метод відплати агресору”, — зазначив він.

Глава держави наголосив, що ворога було уражено. Він подякував розробникам, виробникам та українським воїнам.

Міністр стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін у Telegram-каналі додав, що в Україні створили абсолютно новий клас озброєння – ракети-дрони. Такий винахід сьогодні вперше застосували у бою – “Паляницею” вдарили по російській позиції на тимчасово окупованій території, вразивши ворожий військовий об’єкт.

“Ракет-дронів ставатиме більше, як вже стало більше дальнобійних ударних дронів, результати роботи яких ми бачимо майже щодня. Ракета-дрон — це наступний крок в еволюції українського defense tech. Ми з нетерпінням чекали моменту, коли можна буде продемонструвати ворогові його ефективність. Нарешті цей момент настав”, — написав Камишін.