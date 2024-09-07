В суботу, 7 вересня, у День розвідки кіберфахівці Головного управління розвідки провели спецоперацію у РФ, розмістивши на місцевих сайтах оригінальну вітальну листівку.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на джерела.

Кіберфахівці ГУР МО у досить цікавий спосіб привітали росіян, розмістивши на багатьох російських вебресурсах листівку з привітанням від української розвідки.

“Ця операція кіберфахівців ГУР є продовженням серії зламів ворожих вебресурсів та серверів, виведення з ладу інформаційних та інфраструктурних систем на території РФ”, – додало джерело.

Нагадаємо, у липні українська розвідка та кіберволонтери атакували близько сотні вебресурсів росіян. Кібератаку спрямували на те, аби знищити внутрішню інформацію компаній. В ГУР зазначили, що йдеться про ті компанії, які обслуговують причетних до ведення війни проти України клієнтів з державного сектору Росії.