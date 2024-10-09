Правоохоронці викрили на незаконному збагаченні депутатку Хмельницької міської ради. У неї виявили незадекларовані кошти у валюті та об’єкти нерухомості.

Про це повідомили в Державному бюро розслідувань.

Там розповіли, що депутатка у своїй декларації взагалі не вказала наявність у неї готівки. Однак після проведених обшуків у індивідуальних банківських комірках та за місцем її роботи правоохоронці вилучили понад 1,5 млн доларів у різній валюті.

Правоохоронці не називають імені депутатки, однак «УП», покликаючись на власні джерела, пише, що йдеться про Світлану Баранську — членкиню фракції «Європейська Солідарність».

Ці кошти фігурантка не внесла до своєї щорічної декларації особи, уповноваженої на виконання функцій місцевого самоврядування.

Наразі правоохоронці розслідують кримінальне провадження щодо оборудок на Хмельницькій митниці під час виконання угод приватною компанією, директором якої нині є депутатка. Фігурантку затримали за підозрою у незаконному збагаченні. Посадовиці може загрожувати до 10 років за ґратами.