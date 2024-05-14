Це четвертий візит держсекретаря США Ентоні Блінкена до Києва від початку повномасштабного російського вторгнення. Цього разу він обговорить низку питань з українськими високопосадовцями, зокрема, довгострокові зобов’язання щодо безпеки.

Про це йдеться у заяві речника американського зовнішньополітичного відомства Метью Міллера.

«Державний секретар Ентоні Блінкен прибув в Україну, щоб зустрітися з високопосадовцями України та підкреслити постійну підтримку Сполученими Штатами України. Перебуваючи в Україні, держсекретар Блінкен зустрінеться з Президентом Володимиром Зеленським, Прем’єр-міністром Денисом Шмигалем і міністром закордонних справ Дмитром Кулебою, щоб обговорити останні події на полі бою, вплив від отриманої нової військової та економічної допомоги від США, довгострокові зобов’язання щодо безпеки та інші зобов’язання, а також поточну роботу з прискорення економічного відновлення України», – сказав він.

Речник додав, що Блінкен наголосить на зобов’язаннях США щодо суверенітету, територіальної цілісності та демократії України “перед обличчям тривалої агресії Росії”.

Як раніше повідомлялося, держсекретар Ентоні Блінкен прибув у вівторок до української столиці на тлі російського наступу у Харківській області, щоб продемонструвати солідарність США з Україною.