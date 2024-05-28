Сполучені Штати Америки не змінили своєї позиції щодо застосування американської зброї для ударів по російській території – це "не заохочується".

Таку заяву зробив під час брифінгу речник Державного департаменту США Метью Міллер.

«Що стосується нашої політики, я говорив про це минулого тижня, і держсекретар говорив про це: наша політика полягає в тому, що ми не заохочуємо і не забезпечуємо можливостей для ударів України поза її межами. Але якщо ви подивіться на широкий контекст нашої політики, ми чітко дали зрозуміти, що Україна не має більшої підтримки, ніж із боку Сполучених Штатів»,- зазначив представник Держдепартаменту США.

Він підкреслив, що американська сторона не лише робить заяви, але й забезпечує їх конкретними пакетами військової допомоги. Крім того, за його словами, США продовжують відігравати лідерську роль у діях коаліції з-понад 50 країн світу на підтримку України.