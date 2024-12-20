Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України не підтверджує витік даних після кібератаки з боку Росії.

Про це повідомила віце-прем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, міністра юстиції Ольга Стефанішина на брифінгу, передає “Економічна правда”.

“Я перед пресконференцією отримала інформацію від голови Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, що витік даних наразі не підтверджується”, – зазначила Стефанішина.

Водночас у СБУ повідомили, що остаточно спростувати можливість витоку інформації наразі не можуть.

Нагадаємо, сьогодні Україна зазнала наймасштабнішої за останній час зовнішньої кібератаки, спрямованої на державні реєстри, що перебувають у компетенції Міністерства юстиції. Внаслідок цілеспрямованої російської атаки тимчасово призупинено роботу Єдиних та Державних реєстрів, які перебувають у компетенції Міністерства юстиції України.