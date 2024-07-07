На порталі "Дія" буде доступний повний цикл процедур видачі дозвільних документів для бізнесу. Рішення про запуск експериментального проєкту із запровадження Єдиної державної електронної системи дозвільних документів ("єДозвіл") Кабмін ухвалив 5 липня.

Про це повідомили у Міністерстві цифрової трансформації.

“Скоро на порталі “Дія” українці зможуть отримувати повний цикл процедур видачі дозвільних документів. Без черг, купи паперів та корупції. Працюємо над проєктом спільно з Мінекономіки”, — йдеться у повідомленні.

У відомстві розповіли, що система автоматично перевірить документи, які завантажить користувач за спеціальним алгоритмом. Якщо рівень ризику низький — реєстрація відбудеться автоматично. Якщо система знайшла ризик — вашу заяву розгляне представник держоргану і надасть відповідь про видачу ліцензії протягом 10 днів.

Зокрема з “єДозволом” підприємці в кілька кліків зможуть:

подавати заяви про отримання, відновлення, зупинення чи анулювання ліцензій, розширення або звуження господарської діяльності;

інформувати про зміни в документах та відомостях, які долучалися до заяви;

створювати та подавати декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці;

отримувати інформацію про стан чи результати розгляду електронних документів;

оплачувати надання адмінпослуг;

скаржитися на дії органу ліцензування щодо порушення ним вимог законодавства у сфері ліцензування.

Наприкінці липня через “єДозвіл” можна буде подати декларацію з охорони праці. У вересні планується запустити послугу з отримання ліцензії на ветеринарну діяльність. Інші послуги заплановано запустити з жовтня 2024 року. Функціонал “єДозволу” буде також доступний у межах комплексної послуги “е-Підприємець”.