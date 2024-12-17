Українці зможуть оперативно повідомляти про проблеми з мобільним чи інтернет-зв’язком через застосунок "Дія". Це стане у нагоді, якщо сторінки не завантажуються, дзвінки не проходять, а повідомлення не надсилаються.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

“Українці повинні мати змогу зателефонувати рідним, викликати екстрені служби або переглянути карту повітряних тривог, попри знеструмлення”, — йдеться у повідомленні.

Завдяки новій послузі повідомлення про відсутність зв’язку можна буде надіслати максимально швидко, навіть без інтернету. Усі скарги автоматично передаватимуться регулятору одразу після відновлення підключення.

Ця ініціатива дозволить швидше реагувати на нестабільну роботу мереж у регіонах. Запуск послуги планується найближчим часом.