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Про це повідомила пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

Тепер витяг про несудимість можна буде замовити в “Дії” при заповненні заявки на “єВідновлення”. До цього члени місцевої комісії самостійно перевіряли людину на наявність судимості. Процес займав кілька днів, тепер же його цифровізували.

Крім того, законні представники власників пошкодженого житла можуть подати заявку на “єВідновлення” та отримати виплату на ремонт. Це на випадок, якщо одноосібним власником житла є неповнолітня чи недієздатна людина, у якої є опікун.

Щоб подати заяву, треба прийти в Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП) і принести підтверджувальні документи, що ця людина — законний представник.