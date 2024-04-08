У застосунку "Дія" тепер доступно оформлення довідки ВПО і грошової допомоги для всієї родини.

Цю новину оприлюднило Міністерство соціальної політики.

Тепер можна подати заявку на отримання виплат за всіх членів сім’ї: за себе, чоловіка або дружину, а також за дітей, які були з вами переміщені через війну.

Крім того, створена можливість оформлення допомоги для дітей, які народилися після переміщення.

“Звертаємо вашу увагу, що скористатись сервісом можуть лише ті громадяни, які ще не мають довідки ВПО. Наголошуємо, що люди, які виїхали за кордон або знаходяться на тимчасово окупованій території, не можуть отримати довідку ВПО та допомогу”, — уточнили в повідомленні.