Про це повідомили пресслужби Мінцифри та “Дії”.
На документі є QR-код, за яким перевіряють дійсність документа та інформацію з реєстру “Оберіг”. Документ сформується за умови, що всі потрібні дані про людину є в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів.
Як сформувати документ у “Дії”:
- авторизуватися на порталі Дія за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП);
- обрати сервіс “Військово-обліковий документ”;
- натиснути “Подати заяву”;
- підписати заяву електронним підписом.
За десять хвилин документ зʼявиться в кабінеті громадянина на порталі.
У Мінцифри зазначають, що електронний документ має таку ж юридичну силу, як паперовий. Однак за потреби його можна й роздрукувати.
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