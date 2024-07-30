Військово-обліковий документ з Реєстру призовників, військовозобовʼязаних та резервістів віднині можна отримати на порталі "Дія"

Про це повідомили пресслужби Мінцифри та “Дії”.

На документі є QR-код, за яким перевіряють дійсність документа та інформацію з реєстру “Оберіг”. Документ сформується за умови, що всі потрібні дані про людину є в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Як сформувати документ у “Дії”:

авторизуватися на порталі Дія за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП);

обрати сервіс “Військово-обліковий документ”;

натиснути “Подати заяву”;

підписати заяву електронним підписом.

За десять хвилин документ зʼявиться в кабінеті громадянина на порталі.

У Мінцифри зазначають, що електронний документ має таку ж юридичну силу, як паперовий. Однак за потреби його можна й роздрукувати.