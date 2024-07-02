Про це повідомив віцепрем’єр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій – міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
“Вже майже місяць військовим та їхнім родинам не потрібно носити з собою паперовий документ, адже важливий і потрібний документ завжди під рукою — у смартфоні”, – розповів він.
Федоров також нагадав, що посвідчення ветерана можуть додати ті українці в Дію, які є:
- учасниками бойових дій;
- учасниками війни;
- людьми з інвалідністю внаслідок війни;
- постраждалими учасниками Революції гідності;
- членами сім’ї загиблого ветерана війни чи загиблого захисника і захисниці України.
Водночас міністр додав: Кабінет міністрів нещодавно підтримав зміни до закону, які дозволять ветеранам та їхнім родинам використовувати лише цифрове посвідчення, а паперове – за бажанням. Однак ці зміни ще повинна затвердити Верховна Рада.
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