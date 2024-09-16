Про це повідомив віцепрем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
“Історія з грантами революційна для нашої системи освіти, вона дасть студентам свободу, а університетам мотивацію”, — йдеться у повідомленні.
Хто може отримати гранти
Гранти доступні студентам, які навчаються за денною або дуальною формою на бакалавра чи магістра медичного, ветеринарного, фармацевтичного спрямування.
Умови отримання гранту:
Для студентів, які склали НМТ щонайменше з двох предметів:
- При результаті 150+ балів — сума гранту становить від 15 000 грн.
- При результаті 170+ балів — від 25 000 грн.
Сума гранту може збільшуватися залежно від коефіцієнта спеціальності. Наприклад, для спеціальності “Освіта / Педагогіка” коефіцієнт становить 1,5, тому загальна сума гранту зросте в 1,5 раза.
Як це працює
Студенти не отримують гроші напряму, а замість цього матимуть цифровий сертифікат у “Дії”, який можна використовувати для оплати навчання.
“Для університету грант — це стимул розвиватися, змінювати підхід, набирати якісний викладацький склад та боротися за студентів. А здорова конкуренція — шлях до розвитку”, — зазначив Федоров.
- Федоров: За три дні понад 400 тисяч пропозицій зробили через Дію
- Одружитися за 30 хвилин: У застосунку “Дія” запускають шлюб онлайн, — Федоров
- В застосунку Дія розпочався бета-тест програми Нацкешбеку