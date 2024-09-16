Цього року студенти-контрактники вперше зможуть отримати грант, який частково або повністю покриватиме їхні витрати на навчання.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

“Історія з грантами революційна для нашої системи освіти, вона дасть студентам свободу, а університетам мотивацію”, — йдеться у повідомленні.

Хто може отримати гранти

Гранти доступні студентам, які навчаються за денною або дуальною формою на бакалавра чи магістра медичного, ветеринарного, фармацевтичного спрямування.

Умови отримання гранту:

Для студентів, які склали НМТ щонайменше з двох предметів:

При результаті 150+ балів — сума гранту становить від 15 000 грн.

При результаті 170+ балів — від 25 000 грн.



Сума гранту може збільшуватися залежно від коефіцієнта спеціальності. Наприклад, для спеціальності “Освіта / Педагогіка” коефіцієнт становить 1,5, тому загальна сума гранту зросте в 1,5 раза.

Як це працює

Студенти не отримують гроші напряму, а замість цього матимуть цифровий сертифікат у “Дії”, який можна використовувати для оплати навчання.