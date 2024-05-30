Міноборони, Мінцифри та Мінекономіки працюють над тим, аби протягом місяця запровадити в "Дії" функцію електронного бронювання військовозобов'язаних працівників.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко на щорічній конференції Forbes “Гроші для Перемоги”.

Посадовиця зазначила, що компанії, які бронюватимуть своїх людей через електронний ресурс, мають користуватися “позитивною дискримінацією”.

“Це має бути автоматична поступка: швидко, без додаткових візитів до ТЦК”, — каже Черногоренко.

Вона також повідомила, що Міністерство оборони “зробило все, що мало б зробити з точки зору готовності єдиного електронного реєстру призовників, військовозобов’язаних і резервістів”.

Запуск функції в “Дії” обіцяють після того, як владнають технічні нюанси та буде відповідна постанова Кабміну. За словами Черногоренко, на це піде 3-4 тижні.