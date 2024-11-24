У мобільному застосунку "Дія" стане доступною функція отримання та продовження дозволів на володіння зброєю.

Про це повідомив заступник Міністра внутрішніх справ Богдан Драп’ятий.

“Є високий попит на продовження цифровізації послуг, а тому це наш беззаперечний пріоритет у всій системі органів МВС, визначений Міністром внутрішніх справ України Ігорем Клименком”, – наголосив Драп’ятий.

З червня 2023 року в Україні вже працює Єдиний реєстр зброї та електронний кабінет власника зброї, що значно спростило процес подачі документів. Тепер громадяни можуть швидко та зручно оформлювати дозволи, а також отримувати повну інформацію про свою зброю.

МВС також провело опитування серед користувачів електронного кабінету. Результати показали, що люди хочуть бачити мапи стрільбищ, ремонтних майстерень і магазинів зброї у функціоналі сервісу. Реалізація цих запитів уже перебуває у планах Міністерства.

Драп’ятий підкреслив, що цифровізація послуг залишається пріоритетом для МВС, що дозволить громадянам отримувати необхідні сервіси швидше та зручніше.