У застосунку «Дія» з'явилася можливість долучитися до Армії дронів через рекрутинг. Подати заявку можна за кілька кліків.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Він пояснив, що після подання заявки людина потрапляє саме в той підрозділ, який обрала. Крім того, на базову військову підготовку доброволець приходитиме вже з підписаним контрактом. Придатність до служби підтверджується самостійно під час подання заявки, тому проходити військово-лікарську комісію (ВЛК) не потрібно.

Федоров зазначив, що процес рекрутингу в «Дії» схожий на пошук роботи на сайтах вакансій: за допомогою фільтрів можна обрати бажану бригаду чи підрозділ, а потім надіслати одну або кілька заявок. Після цього рекрутер запросить кандидата на співбесіду, за результатами якої укладається контракт.