Про це повідомила пресслужба “Дії”.

Зокрема, йдеться про тимчасове припинення доступу до таких послуг:

  • актові записи,
  • послуги для ФОП,
  • бронювання працівників,
  • свідоцтва про народження,
  • витяг про місце проживання дитини.

Повний перелік послуг, які будуть недоступні, можна переглянути на порталі “Дії”. У пресслужбі зазначили, що “Дія” не зберігає дані, а лише відображає їх із електронних реєстрів, тому деякі послуги не працюватимуть під час технічних робіт. Про відновлення роботи послуг користувачі будуть повідомлені через соцмережі.