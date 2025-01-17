Про це повідомила пресслужба “Дії”.
Зокрема, йдеться про тимчасове припинення доступу до таких послуг:
- актові записи,
- послуги для ФОП,
- бронювання працівників,
- свідоцтва про народження,
- витяг про місце проживання дитини.
Повний перелік послуг, які будуть недоступні, можна переглянути на порталі “Дії”. У пресслужбі зазначили, що “Дія” не зберігає дані, а лише відображає їх із електронних реєстрів, тому деякі послуги не працюватимуть під час технічних робіт. Про відновлення роботи послуг користувачі будуть повідомлені через соцмережі.
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