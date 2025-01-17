З 17 січня до 8:00 понеділка, 20 січня, у застосунку та на порталі "Дія" будуть тимчасово недоступні деякі послуги через технічні роботи з відновлення реєстрів ДРАЦС та ЄДР.

Про це повідомила пресслужба “Дії”.

Зокрема, йдеться про тимчасове припинення доступу до таких послуг:

актові записи,

послуги для ФОП,

бронювання працівників,

свідоцтва про народження,

витяг про місце проживання дитини.

Повний перелік послуг, які будуть недоступні, можна переглянути на порталі “Дії”. У пресслужбі зазначили, що “Дія” не зберігає дані, а лише відображає їх із електронних реєстрів, тому деякі послуги не працюватимуть під час технічних робіт. Про відновлення роботи послуг користувачі будуть повідомлені через соцмережі.