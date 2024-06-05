Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій, міністр з цифрової трансформації України Михайло Федоров.

“Запустили один із найочікуваніших документів для наших захисників. Тепер посвідчення ветерана буде завжди під рукою, не потрібно носити із собою паперовий аналог”, — написав він.

Хто може додати документ

  • учасник бойових дій;
  • людина з інвалідністю внаслідок війни;
  • учасник війни;
  • постраждалий учасник Революції гідності;
  • член сім’ї загиблого ветерана війни;
  • член сім’ї загиблого захисника і захисниці України.

Як це зробити