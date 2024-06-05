Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій, міністр з цифрової трансформації України Михайло Федоров.
“Запустили один із найочікуваніших документів для наших захисників. Тепер посвідчення ветерана буде завжди під рукою, не потрібно носити із собою паперовий аналог”, — написав він.
Хто може додати документ
- учасник бойових дій;
- людина з інвалідністю внаслідок війни;
- учасник війни;
- постраждалий учасник Революції гідності;
- член сім’ї загиблого ветерана війни;
- член сім’ї загиблого захисника і захисниці України.
Як це зробити
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