Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій, міністр з цифрової трансформації України Михайло Федоров.

“Запустили один із найочікуваніших документів для наших захисників. Тепер посвідчення ветерана буде завжди під рукою, не потрібно носити із собою паперовий аналог”, — написав він.

Хто може додати документ

учасник бойових дій;

людина з інвалідністю внаслідок війни;

учасник війни;

постраждалий учасник Революції гідності;

член сім’ї загиблого ветерана війни;

член сім’ї загиблого захисника і захисниці України.

Як це зробити

прогортайте всі документи в Дії;

натисніть Додати документ;

виберіть Посвідчення ветерана;

надайте дозвіл на отримання даних;

натисніть Додати посвідчення. “Все готово, документ протягом кількох хвилин зʼявиться в застосунку”, — зауважив Федоров. Міністр також додав, що користуватися електронним посвідченням можна будь-де, і «не турбуватися, якщо забули паперовий вдома».