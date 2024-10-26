Про це повідомив голова ОВА Сергій Лисак.
За його словами, з-під завалів рятувальники дістали тіло чоловіка.
Вибухи у Дніпрі пролунали напередодні близько 23:00. За кілька хвилин до цього Повітряні сили попереджали про балістичну загрозу і ракету в бік міста. Унаслідок ракетної атаки було пошкоджено житлову забудову, виникла пожежа.
На 12 годину дня сьогодні Сергій Лисак повідомив, що 21 людина постраждала, з них 7 – у лікарні. 17-річний хлопець у важкому стані.
У місті пошкоджені понад два десятки багатоквартирних будинків. Один зруйнований та ще один – аварійний.
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