Про це повідомив керівник Фонду державного майна України Віталій Коваль.

За його словами, держава пропонує інвесторам купити це підприємство майже за 115 мільйонів гривень, зберігши його спеціалізацію.

Тендер про продаж єдиного майнового комплексу Дніпропетровського експериментального протезно-ортопедичного підприємства у системі Прозоро оголосив Фонд держмайна України, з його деталями можна ознайомитись тут.

Приватизація підприємства має певні ризики. Дніпровське протезне підприємство наразі є одним зі стратегічних підприємств для нас з кількох причин і державна форма власності вберігає його від коливань та змін ринку. По-друге, є ризик втрати команди фахівців, які отримали якісне навчання. Про це зазначає у коментарі Суспільному директорка з розвитку та партнерств Protez Hub Антоніна Кумка

Військові та ветерани, які нині проходять протезування, лікування, реабілітацію у цьому центрі, задоволені обслуговуванням і хвилюються за долю підприємства.

Антоніна Кумка зауважує: наразі ветерани війни та пацієнти протезного заводу пишуть звернення до Фонду держмайна та уряду з проханням призупинити процедуру, сказала вона.