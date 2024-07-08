Про це повідомив начальник Дніпропетровської Ова Сергій Лисак у Телеграмі.
«У Дніпрі пошкоджень зазнали багатоповерхівка, підприємство. Понівечена СТО. Є поранені», – написав Лисак.
По всій Україні була оголошена повітряна тривога.
8 липня внаслідок масованої російської ракетної атаки постраждали Київ, Дніпро, Кривий Ріг, Словʼянськ, Краматорськ. Загалом ворог випустив понад 40 ракет різних типів.
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