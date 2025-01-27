Як повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, у Самарівському районі пошкоджена інфраструктура. Сталася пожежа. Понівечені й три приватні будинки та господарська споруда.
У Дніпрі побиті три багатоповерхівки. В одній з них сталося займання, яке рятувальники загасили. На верхніх поверхах будинку вибух пошкодив вікна та двері. Також уламками й вибуховою хвилею були пошкоджені автомобілі поблизу.
Кадри з місця події демонструють зруйновані квартири, засипані уламками.
По Нікопольщині окупанти били з РСЗВ “Град” та важкої артилерії. Поцілили по райцентру і Марганецькій громаді.
Є руйнування на території промислового підприємства.
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