Як повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, у Самарівському районі пошкоджена інфраструктура. Сталася пожежа. Понівечені й три приватні будинки та господарська споруда.

У Дніпрі побиті три багатоповерхівки. В одній з них сталося займання, яке рятувальники загасили. На верхніх поверхах будинку вибух пошкодив вікна та двері. Також уламками й вибуховою хвилею були пошкоджені автомобілі поблизу.

Кадри з місця події демонструють зруйновані квартири, засипані уламками.

По Нікопольщині окупанти били з РСЗВ “Град” та важкої артилерії. Поцілили по райцентру і Марганецькій громаді.

Є руйнування на території промислового підприємства. 

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