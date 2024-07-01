У Дніпрі тривають пошуки людей, які ймовірно перебувають під завалами після обстрілу 28 червня.

Про це повідомили у Державній службі надзвичайних ситуацій.

Зазначається, що наразі вважаються зниклими безвісти 2 особи.

До робіт на висоті залучені верхолази ДСНС, які з рятувальниками розбирають завали вручну.

Також допомагають шукати людей кінологічні розрахунки ДСНС.

За час рятувально-пошукових робіт було розібрано та вивезено 750 тонн будівельних конструкцій та сміття. Психологи ДСНС надали необхідну допомогу 47 людям.