Про це повідомили у Державній службі надзвичайних ситуацій.
Зазначається, що наразі вважаються зниклими безвісти 2 особи.
До робіт на висоті залучені верхолази ДСНС, які з рятувальниками розбирають завали вручну.
Також допомагають шукати людей кінологічні розрахунки ДСНС.
За час рятувально-пошукових робіт було розібрано та вивезено 750 тонн будівельних конструкцій та сміття. Психологи ДСНС надали необхідну допомогу 47 людям.
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