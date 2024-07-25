На Дніпропетровщині вбили місцевого активіста та керівника профспілки автоперевізників Михайла Тонконогого. Правоохоронці затримали двох підозрюваних у цьому злочині.

Про це повідомила поліція Дніпропетровщини.

За даними поліції, 23 липня до них надійшло повідомлення про зникнення безвісти 32-річного чоловіка, який поїхав з дому на автомобілі Škoda Octavia. Вже наступного дня поліцейські встановили, що чоловік став жертвою злочину. Його тіло з вогнепальними пораненнями виявили у лісосмузі біля одного із садових товариств Дніпра.

Як повідомляє “Суспільне.Дніпро”, йдеться про Михайла Тонконогого.

У поліції повідомили, що 22 липня фігуранти домовились про зустріч з потерпілим. Між ними виник конфлікт, внаслідок якого двоє чоловіків застрелили громадського активіста шістьма пострілами зі зброї. Після скоєного зброю фігуранти викинули у водойму, тіло померлого закопали у лісосмузі, а його авто відігнали в орендований гараж.

“Двох чоловіків – 39-річного жителя с. Слобожанське та 23-річного дніпрянина, правоохоронці затримали. Поліцейські провели обшуки за місцями мешкання, в автомобілі, у гаражі затриманих, звідки вилучили речові докази, що можуть становити інтерес для слідства”, — йдеться у повідомленні.

Обом затриманим вручили повідомлення про підозру за п. 12 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство, вчинене за попередньою змовою групою осіб). Їм загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.