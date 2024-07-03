Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
“На жаль, без наслідків не минулося. Троє людей загинули. Попередньо, 18 постраждалих. Серед них – 14-річна дівчинка”, — сказав він.
Нагадаємо, сьогодні вранці, 3 липня, російська армія атакувала Дніпро “Шахедами” та ракетами. У місті пошкоджено один з торговельних центрів. Біля одного із медзакладів Дніпра зафіксована пожежа. В одному з приміщень видно задимлення.
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У Дніпрі зросла кількість жертв і постраждалих унаслідок ранкової російської атаки.
Голова ОВА повідомив, що росіяни вбили чотирьох цивільних і поранили 27. Госпіталізовані 11 людей, з них двоє — у важкому стані.
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