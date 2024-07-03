Через російську атака на Дніпро загинули троє людей. 18 громадян отримали поранення.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

“На жаль, без наслідків не минулося. Троє людей загинули. Попередньо, 18 постраждалих. Серед них – 14-річна дівчинка”, — сказав він.

Нагадаємо, сьогодні вранці, 3 липня, російська армія атакувала Дніпро “Шахедами” та ракетами. У місті пошкоджено один з торговельних центрів. Біля одного із медзакладів Дніпра зафіксована пожежа. В одному з приміщень видно задимлення.

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У Дніпрі зросла кількість жертв і постраждалих унаслідок ранкової російської атаки.

Голова ОВА повідомив, що росіяни вбили чотирьох цивільних і поранили 27. Госпіталізовані 11 людей, з них двоє — у важкому стані.