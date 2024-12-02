Про це повідомляє Національна поліція України.
За попередніми даними, водій автомобіля BMW врізався у Ford, який виконував розворот.
Зіткнення призвело до трагічних наслідків. 10-річна пасажирка Ford загинула на місці події. Інші пасажири, серед яких двоє малолітніх дітей, отримали травми й були терміново госпіталізовані.
“Загинула одна дитина, ще троє осіб отримали травми різного ступеня тяжкості. Постраждалі доставлені до лікарні”, – зазначили правоохоронці.
Затриманий водій BMW вже раніше фігурував у подібних випадках. Український активіст Ігор Лаченков повідомляє, що раніше цього року він на пішохідному переході збив двох дівчат і втік із місця події.
Водія затримано відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України, що передбачає відповідальність за порушення правил дорожнього руху з тяжкими наслідками.