У Дніпрі затримано 18-річного юнака, підозрюваного у скоєнні вбивства Ірини Фаріон.

Про це повідомив президент України.

Він зазначив, що про затримання йому доповів міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

“Операція із затримання була дуже непростою. Протягом цих днів над розкриттям убивства працювали сотні фахівців Національної поліції України, СБУ та інших служб”, — написав Зеленський.

Президент додає, що затриманому юнаку 18 років. Тривають необхідні слідчі дії та експертизи. Зеленський доручив міністру внутрішніх справ представити суспільству всі деталі.

“Я вдячний кожному й кожній, хто щодня додавав більше фактів до картини злочину та наближає встановлення повної правди”, — пише глава держави.

Деталі затримання вбивці Ірини Фаріон у Дніпрі

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомив, є достатньо доказів стверджувати, що саме затриманий стріляв у мовознавицю.

“139 годин безперервної роботи величезної команди оперативників, слідчих, кримінальних аналітиків, експертів, інших поліцейських служб, співробітників Служби безпеки України. Перевірили кожен куточок по маршруту відходу стрільця та обшукали близько 100 га лісу. Врешті підозрюваного вистежили. Встановили особу. Маючи його фото, це була справа часу: смарт-камери відеоспостереження зловили його всюди”, — написав міністр.

За його словами, затриманий юнак – мешканець Дніпра. Під час підготовки до злочину він орендував щонайменше три квартири у Львові.

Розслідування злочину триває.

“Наразі слідство схиляється до думки, що стрілець — лише виконавець”, — зазначив Клименко.

Затриманому Офіс генерального прокурора повідомив, що його дії кваліфікують як умисне вбивство (ч. 1 ст. 115 КК України). Чоловіку готують підозру, суд невдовзі обере йому запобіжний захід.

Також джерела “Української правди” надали в розпорядження видання фото 18-річного затриманого, якого правоохоронці підозрюють у вбивстві громадської діячки та мовознавиці Ірини Фаріон.