На Дніпропетровщині правоохоронці нейтралізували злочинну групу, яку очолював депутат однієї з місцевих рад області.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За даними слідства, зловмисники вимагали гроші у бізнесменів, погрожували їм фізичною розправою, а у разі відмови – викрадали потерпілих, били та катували.

Одним із найбільш кричущих епізодів стало викрадення місцевого підприємця, який нині служить у лавах ЗСУ. Як встановлено, рекетири намагалися “вибити” у нього 2,5 млн доларів США та змусити переоформити частину бізнесу.

“Фігуранти на трьох автомобілях зупинили авто військового, викрали його посеред дороги і вивезли до лісу, де протягом години били та погрожували смертю”, – повідомили в СБУ.

Після цього потерпілого утримували в закритому приміщенні, де продовжували знущання, а потім відпустили, щоб той передав їм гроші та оформив корпоративні права на бізнес.

Лідера групи затримали, коли він знову погрожував військовому. Під час обшуків у злочинців вилучили вогнепальну зброю та велику суму готівки, яку, ймовірно, отримали злочинним шляхом.

“На підставі зібраних доказів організатору групи повідомлено про підозру за статтями про вимагання та незаконне позбавлення волі. Зловмисникам загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна”, – додали в СБУ.

Розслідування триває, правоохоронці працюють над встановленням усіх учасників банди. Операція проводилася під процесуальним керівництвом Прокуратури АР Крим та м. Севастополя.