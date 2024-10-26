Про завершення пошукових робіт повідомив голова ОВА Сергій Лисак.

“Позаду надважка доба. Весь цей час не припиняли працювати рятувальники, медики, комунальники, силовики, волонтери. Були там, де так потрібні. Допомагали й просто небайдужі містяни. ДЯКУЮ, неймовірні! На жаль, 5 людей загинули через атаку. Життя не повернеш… Щирі співчуття тим, хто втратив близьких”, — написав він.