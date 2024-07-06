У Дніпрі рятувальники ДСНС завершили розбирати завали багатоповерхівки, в яку минулого тижня поцілила ракета РФ. Роботи тривали дев'ять днів майже цілодобово.

Про це повідомив начальник облвійськадміністрації Сергій Лисак та ДСНС України.

Лисак зазначив, що через ворожу атаку загинули троє людей, ще 12 — дістали поранення, троє з них досі перебувають у лікарні. За час розбирання завалів комунальники вивезли майже дві тисячі тонн будівельного сміття, додав посадовець.