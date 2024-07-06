Про це повідомив начальник облвійськадміністрації Сергій Лисак та ДСНС України.
Лисак зазначив, що через ворожу атаку загинули троє людей, ще 12 — дістали поранення, троє з них досі перебувають у лікарні. За час розбирання завалів комунальники вивезли майже дві тисячі тонн будівельного сміття, додав посадовець.
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