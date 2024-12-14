Про це повідомляє Національна поліція у Telegram-каналі.
За даними поліції, подія сталася 14 грудня близько 14:45. Внаслідок вибуху загинула людина, є поранені, серед них – двоє поліцейських. Потерпілі доставлені до лікарні.
На місці події працює слідчо-оперативна група поліції, вибухотехніки, криміналістична лабораторія та всі профільні служби. Встановлюються обставини вибуху, після чого буде надана правова кваліфікація події.
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