Про це повідомив очільник Дніпровської ОВА Сергій Лисак.
Так, кількість загиблих унаслідок ворожої атаки зросла до двох. На місці удару тривають роботи, рятувальники розібрали близько 70% конструкцій, розповів Лисак.
Нагадаємо, 28 червня російські війська вдарили по дев’ятиповерхівці у Дніпрі. У результаті атаки зруйновано кількох поверхів житлового будинку.
Президент Володимир Зеленський у своїй вечірній промові нагадав, що саме через такі обстріли Україна постійно нагадує всім партнерам про необхідність посилення протиповітряної оборони.
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