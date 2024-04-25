На одержанні 2500 доларів у Дніпропетровській області викрили голову районого суду та посередника.

Про це повідомляють департамент стратегічних комунікацій Нацполіції, НАБУ та САП.

За версією правоохоонців, голова райсуду вимагав через посередника 2 500 доларів неправомірної вигоди. За ці гроші він обіцяв винести рішення на користь українця – зняти арешт з майна, що було вилучено в межах кримінального провадження.

В ході слідства правоохоронці задокументували отримання спільниками коштів та у подальшому винесення рішення на користь особи.

За результатами обшуків за місцями роботи та мешкання фігурантів правоохоронці вилучили гроші, що були одержані як неправомірна вигода.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення підозри судді та його посереднику.

Кримінальне провадження розслідується за статтею 368 (вимагання та отримання службовою особою неправомірної вигоди) Кримінального кодексу України, повідомили в поліції.